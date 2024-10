Megszólalt Vitézy Dávid, benyújtotta a terveit

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Olyan előterjesztést nyújtottak be a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére, amely a kelenföldi kollégium értékesítésének leállítását és egy új lakásépítési modellprogram bevezetését szolgálja. Szerinte meg kell őrizni, és lehetőség szerint lakás vagy kollégiumi férőhely céljára kell a jövőben hasznosítani a főváros tulajdonában álló azon ingatlanokat, ahol a telek vagy akár az épület erre alkalmas, ezért is kezdeményezik a Kelenföld melletti, Rimaszombati úti kollégium épület értékesítésének leállítását.

Vitézy Dávid a közösségi oldalán jelentette be: Volt értelme a határozott és egységes kiállásnak Budapesten.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid valaminek nagyon örülhet Vitézy Dávid a közösségi oldalán jelentette be: Volt értelme a határozott és egységes kiállásnak Budapesten.

Budapesten lakhatási válság van, ezt ma már a kormány és az ellenzék is kimondja - közölte csütörötkön Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakciójának vezetője frakció vezetője csütörtökön az MTI szerint.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!