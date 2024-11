Megzuhant a forint! Közel a 410-es szint? – olvasói kommentek

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, kérjük, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát .

.„Addig fog gyengülni, amíg bűnözők vannak hatalmon. Amíg a nép tűri, addig romoljon is, mert ezt is érdemli”.

„Az az érdekes, hogy a forint a román lejhez, a cseh koronához, a lengyel zlotyihoz, a bolgár levához, a szerb dínárhoz, az ukrán hrivnyához és az orosz rubelhez képest is gyengül”.

„Lesz az még 500 sőt még több is 2026-ig! A font már most közel 500!”

„De a dollárral és a svájci frank szemben is romlott a hazai fizetőeszköz”

A dollárral szemben is romlott kedden.

