Átok ülne Mészáros Lőrinc Deseda kempingjének felújításán?

Az egy éve, 2023. november 3-án aláírt szerződés értelmében a nyertes cég, a kormányközeli Variabau Kft. kapta meg a Deseda kemping átfogó rekonstrukcióját. A Kaposvári Önkormányzat szeretné, hogy egy 4 csillagos kempinggel, valamint 400-450 fő befogadására alkalmas épületekkel, lakókocsis, illetve sátorhelyekkel és egyéb fejlesztésekkel ismét vonzó turisztikai célponttá válhatna a Deseda. Mindezt a korábban drágábbra kalkulált összeg helyett 1,5 milliárd forintért.

Évek óta zűrök jellemzik a Desedai Kempinget. Egy ideig a Balatontourist Camping Kft. a kaposvári önkormányzattól bérelte a retró helyszínt, majd a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest Hotel felvásárolta azt. Előfordult, hogy Kaposvár Önkormányzata 2021-ben kétszer fizetett a kemping terveiért, és többször voltak eredménytelen közbeszerzések is, ám az utolsó pályázat sikeres lett, amikor is a Variabau Kft. nyert és megbízást kapott a kemping átalakítására.

Az ominózus Deseda kemping, ahová új üdülőparadicsomot terveznek

Fotó: Facebook

Nemrégiben azonban többféle indok miatt módosították a szerződést. Ennek két oka volt. Májusban lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz, hogy a kemping rekonstrukciója miatt teljesen jó állapotú fákat vágtak ki, emiatt a recepció épületét át kellett tervezni. A másik, hogy időközben változtak a 4 csillagos minősítésű kemping kialakításának követelményei, ezért új teljesítési határidőket szabtak meg 2025. június 30-ig. Azaz már egy év sincs hátra az átadásig.

Az egri Variabau Kft. jól ismert szereplő a közbeszerzési pályázatokon.

Többek között ez az a cég, amely az eredetinél 900 millió forinttal nagyobb pluszköltséggel (nettó 2,827 millió forintért) építette fel a hatvani kézilabda csarnokot, de nyert pályázatot az Eszterházy Károly Egyetem épületenergetikai fejlesztésére (1,5 milliárd forint), vagy ők építették meg a Keleti pályaudvar utascentrumát 1,6 milliárdért egy társcéggel.

A Deseda kemping rekonstrukciójára kiírt közbeszerzés pikantériája, hogy a pályázaton elindult kilenc cég között volt az Euro Campus Kft. is. Bár a közbeszerzést nem ők nyerték, információink szerint érdekes módon a Variabau beruházásának teljeskörű ügyintézést az Euro Campus végzi.

A Variabau másik alvállalkozója pedig az a Szemeco Kft., melynek tulajdonosa Kovács Imre, aki egyben az Euro Campusban is tulajdonos. (A szintén egri székhelyű Euro Campus neve egyébként az építkezés közben négyszeresére drágult szilvásváradi lovasközpontról lehet sokaknak ismerős, ami végül 6,8 milliárd forintba került az adófizetőknek. Az építési tendert 2015-ben a Mészáros és Mészáros Kft.-vel közösen nyerte el a cég. Az idén átadott gárdonyi Hajóépítési és Szakképzési Tudásközpontot is ők húzták fel az eredetileg becsült árnál 552 millió forinttal drágábban, amely az Átlátszó szerint a Velencei-tó melletti „kajaklobbi” része. Bár a beruházást átadták, úgy tudjuk, rengeteg probléma és kifizetetlen alvállalkozó dohog azóta is.)

Az Euro Campus Kft. tulajdonosa az FK Invest Befektető Kft., ami Kovács Imre és Forró Zoltán cége. Forró a VálaszOnline cikke szerint egyike azoknak a „balliberális” üzletembereknek, akiket bebocsátottak a NER elitklubjaiba. Korábban ő volt Demszky Gábor (SZDSZ) főpolgármesteri kabinetfőnöke, aki a Magyar Nemzet 2010-es írása szerint BKV-s igazgatósági tagként lobbizott azért, hogy az általa favorizált cégeket hirdessék ki győztesnek az FKF közlekedésirányítási rendszerének kialakítására kiírt milliárdos tenderén.

Az építkezés láthatóan még nem igazán dübörög 2024 őszén

Fotó: Mfor

Értesüléseink szerint, bár a Variabau Kft. már 300-400 millió forint előleget fel is vett a Desedára a kivitelezési munkákra, ehhez képest a helyszínen történt változtatások mintha nem állnának összhangban a 2025 júniusában felavatandó nagyívű beruházással. Így egyes kritikus hangok szerint akár az is előfordulhat, hogy a pénzt a vállalkozások egymás között „használják” a hármas céghálóban.

Tény, hogy a cégek a nagyértékű közbeszerzések ellenére sem muzsikálnak olyan szépen. Az Opten nyilvános adatai szerint a Variabau Kft. 2023-ban 4,4 millió, az Euro Campus Kft. 4,9 millió, míg a Szemeco Kft. tavaly 721 ezer forintos nyereséget ért el. Emellett az utóbbi időben az érintett cégeknél átalakítások is történtek. A Szemeco Kft.-től megvált az FK Invest (amely az Euro Campusban is érdekelt), és székhelyet is váltott, ami addig megegyezett az Euro Campus székhelyével. Információink szerint ezek az átalakítások akár a pénzügyi nehézségek kivédésére szolgáló előkészületek is lehetnek.

Ezért a „desedai ügyben” tapasztalható összefonódások több kérdést is felvethetnek. Azon túl, hogy az érintett cégek közti „átjárás” és tulajdonosváltás akár aggályosnak is mondható (gondolunk itt a kartellezés gyanújára), ha az előleget valóban elköltötték, az megszegi a közbeszerzés törvényi előírásait is. Sőt, a törvény azt is kifejezetten tiltja, hogy az egyik ajánlattevő alvállalkozó lehessen. (Nem árt tudni, hogy ilyenkor az a trükk, az egyik ajánlattevő szándékosan olyan pályázattal áll elő, ami nem nyerhet. Ezután az előre kiszemelt nyertes alvállalkozóként mégis bevonja, és bevételhez juttatja az előre eltervezetten vesztes céget.)

Azért, hogy az ügyben tisztán lássunk, küldtünk kérdéseket a Kaposvári Önkormányzatnak és a Variabau Kft.-nek is. Az önkormányzatnál arra voltunk kíváncsiak, igazak-e az információk, miszerint a közbeszerzés egyik vesztes cége, az Euro Campus intézi a Deseda felújítását, valamint, hogy többszáz milliós előleget vettek fel a beruházásra, amivel a jelenlegi helyszíni munkálatok nincsenek párhuzamban, illetve nem tartanak-e attól, hogy a közbeszerzés végösszege nem fog 1,5 milliárd forintnál megállni, és reálisnak tartják-e a jövő évi átadást?

A nyertes beruházónál szintén rákérdeztünk a jelentős összegű előlegre, a módosított határidők realitására, s arra, előfordulhat-e, hogy végül többe kerül majd a Deseda-projekt, hiszen a Variabau és az Euro Campus múltjában többször volt arra példa, hogy jóval több közpénzbe került végül az adófizetőknek egy-egy építkezés. Azt is tudni szerettük volna, hogy a lapunk birtokába jutott információ szerint valóban az Euro Campus Kft. munkatársai intéznek-e mindent a beruházás során.

Cikkünk leadásáig azonban egyikük sem reagált megkeresésünkre. Természetesen, ha válaszolnak, frissítjük írásunkat.