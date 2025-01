Nagy Márton is Trumpra készül: új miniszteri biztos nevezett ki

A Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány honlapján is közzétette, péntek hajnalban pedig a Hivatalos Értesítőben is megjelent, hogy új miniszteri biztosa lett Magyarországnak, Katona Bence Donald Trump beiktatásának napjától, azaz január 20-tól a magyar–amerikai befektetési és üzleti kapcsolatokért felelős miniszteri biztos lett.

