Neonáci kézjelzéssel fotózkodhattak Budapesten német rendőrtanulók

A szász rendőrség vizsgálatot indított a saját hallgatói ellen, akik egy budapesti tanulmányi úton szélsőjobboldali „White-Power” kézjelzést mutattak. A szász rendőrakadémia hallgatói közül 13-an mutatták a jelet – számolt be a német Bild.

A nagy port kavart fotó egy WhatsApp-csoportba került fel, Budapesten, a Néprajzi Múzeum épületénél készült. Ezen a hallgatók farmerben és pólóban állva pózolnak, 17 résztvevőből 13-an mutatják a jobboldali körökben használatos kézjelzést:

Félreérthetetlen kézjelzéssel pózoltak a rendőrtanoncok Budapesten

Fotó: WhatsApp / Bild

A „White-Power” kézjelzés egy szélsőjobboldali szimbólum, az ujjak W és P formát alkotnak, az angol kifejezés kezdőbetűire utalva. Eredetileg rasszista csoportok népszerűsítették, és a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőségesek használják.

Az október 20. és 25. között zajló Erasmus-tanulmányi út részben a rendőrakadémia hallgatóinak hozzájárulásával, részben uniós források támogatásával jött létre, célja – ironikus módon – éppen az interkulturális kompetenciák fejlesztése volt. A program részeként zsinagógalátogatást is szerveztek, illetve a résztvevők magyar rendőrökkel is találkoztak.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) a Bildnek azt írta: „A kézmozdulat az alkotmányvédelem számára a szélsőjobboldaliak által használt jelzésként ismert.”

Az alkotmányvédelmi hivatal szerint a kézmozdulat 2019 óta biztosan „komolyan veendő üzenetnek” számít, ekkor a christchurchi terrortámadás elkövetője, Brenton Tarrant használta a bíróság előtt. A szélsőjobboldali tömeggyilkos két új-zélandi mecsetben 51 ember életét oltotta ki és 50 embert megsebesített.

An Australian man charged with one count of murder is expected to face further charges over the Christchurch mosques massacre. Former NSW personal trainer Brenton Harrison Tarrant, 28, appeared in a Christchurch court where he was formally charged with one count of murder. #7News pic.twitter.com/GSV2Rjacdy