Óbudán újraválasztás kéne - eltalálja, ki vetette fel?

Óbudán új választás kell – írta szerdán Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A volt főpolgármester-jelölt Kiss László óbudai polgármester korrupciós ügyére utalt, akit a III. kerületi korrupciós üggyel összefüggésben a múlt héten 30 napra letartóztatott a bíróság. Ennek ellenére polgármester maradhat, mandátuma akkor szűnhet meg, ha egy évig nem jár be a képviselő-testületi ülésekre.

Vitézy említést tett a 24.hu cikkéről is, miszerint a DK színeiben politizáló Kiss személyesen biztosított székhelyhasználatot a házában egy cégnek, amelyben feleségén kívül egy olyan személy töltötte be az ügyvezető-tulajdonosi posztot, aki egy másik cégével több milliós megbízásokat kapott az óbudai önkormányzattól azután, hogy Kisst megválasztották polgármesternek.

Vajon lesz-e itt is újraválasztás?

Fotó: Wikipedia

A Karácsony Gergely fővárosi listáján szereplő és általa is ajánlott polgármester letartóztatása óta a főpolgármester eltűnt, egy szava sincs a főváros egyik legnagyobb kerületében kialakult politikai és közigazgatási válságról. A sajtóhírek szerint Karácsony pártja is érintett lehet, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea óbudai országgyűlési képviselő kampányfőnökét is őrizetbe vették a rendőrök