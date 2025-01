Orbán Viktor álma még mindig elérhetetlenül messze van

A tájékoztatás szerint az alapbéren felül a határvadászok szolgálati pótlékra is jogosultak, ez teljesített óránként 570 forint, míg a kiemelt határvadász szolgálati pótlék óránként 1140 forint. A rendőrség kiemelte, az átlagilletmény a teljesített órákra járó pótlékot is tartalmazza, így a havi illetmény nagymértékben függ az adott hónapban a pótlékra jogosító tevékenységgel töltött órák számától.

Végül kíváncsiak voltunk arra is, hogy mégis milyen bérezésre számíthatnak a határvadászok, a rendőrség válaszából kiderült, hogy 2024-ben az átlagos havi illetmény bruttó 412 275 forint volt havonta, ez tartalmazza a bruttó 326 ezer forintos alapilletményt és a pótlékokat is.

A korábbi cikkünkben közölt adatokhoz képest ez az elmúlt 13 hónapban 473 távozó határvadászt jelentett. A leszerelés okai közt bizonyára több tényező is megjelenik, 2024-ben a magyar-szerb határon szolgálatot teljesítő határvadászokat két esetben érte támadás.

A határvadász-állománnyal kapcsolatos kérdéseinkkel az Mfor.hu-t is kiadó Klasszis Média nevében megkerestük a rendőrség sajtóosztályát, a szerkesztőségünknek megküldött adatok szerint azzal továbbra sincsen probléma, hogy ne érdeklődnének az állás iránt, 2025. január 10-ig 5498 fő jelentkezett, közülük 28,2 százalék, azaz 1550 fő nem felelt meg az egészségügyi, a pszichológiai vagy a fizikai feltételek valamelyikének.

A határvadászok továbbra is aktívan tevékenykednek a déli határ mentén Fotó: Depositphotos

A határvadász-osztag megálmodásakor a miniszterelnök még olyan merész számokat említett, minthogy kezdetnek 2200 fős létszám lenne megfelelő, az ideális pedig 4 ezer határvadász lenne – ez utóbbi azonban továbbra is elérhetetlenül messzinek tűnik.

2022 júniusát írtuk, amikor Orbán Viktor aláírt egy rendeletet, amellyel megalapozta egy új határvédelmi szervezet létrehozását, a rendőrség pedig azóta is toborozza a határvadászokat. A police.hu oldalon szinte folyamatosan elérhető a toborzóhirdetés , amely részletesen leírja, hogy pontosan milyen követelményeknek kell megfelelnie a jelentkezőknek:

Magyarország déli határán továbbra is szolgálatot teljesítenek a határvadászok. Mutatjuk az aktuális számokat.

