Orbán Viktor elárulta, mi szél vitte Grúziába

Sajtóértesülések szerint Irakli Kobakhidze miniszterelnök hívta meg magyar kollégáját, és a delegációban részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is. Négyszemközti, majd plenáris tárgyalásokra kerül sor, ezt követően Irakli Kobakhidze és Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatot tesz majd.

A magyar miniszterelnök már meg is érkezett Grúziába Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az EU soros elnökségét Magyarország tölti be az idei második félévben.

Hozzátette: „bármit is mond Orbán úr látogatása során, nem az Európai Uniót képviseli”.

Júliusban a miniszterelnök moszkvai „békemisszió”-ja, most a grúziai látogatása verte ki a biztosítékot az Európai Bizottságnál. Eközben a kormányfő már posztolt is a kaukázusi országból.

