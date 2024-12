Orbán Viktor és Magyar Péter messzire elkerülte egymást

Szombaton is dolgozott Orbán Viktor és Magyar Péter is. A miniszterelnök átadta az osztrák határig vezető M85-ös autóutat.

Az M85-ös végső szakaszával közvetlen kapcsolat jött létre az osztrák határ és a teljes magyar autópálya-rendszer között

– mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: a héten sikerült elintézni, hogy a románok a schengeni térségen belülre kerüljenek, ezzel pedig eltöröltük a román-magyar határt. A mai útátadást szerinte úgy is tekinthetjük, hogy összekötöttük a burgenlandi magyarokat az erdélyi magyarokkal.

Egész évben kampány

Fotó: Roland Allain/Európai Parlament

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, az M85-ös gyorsforgalmi út zárószakaszán épülő alagút kivitelezője az SDD Konzorcium, amelynek tagjai a Dömper Kft., a Subterra-Raab Kft. és a Pannon-Doprastav Kft. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása a 780 méteres alagútpár mellett a Fertőrákos csomópont és a soproni országhatár közötti 4,2 kilométeres négysávos út kivitelezését is tartalmazza, továbbá az északnyugati soproni elkerülő út megépítését is. A 2020 októberében indult projekt teljes költsége 53 milliárd forint.

Magyar Péter pedig folytatta az országjárását, ezúttal a borsodi Gagybátorba vitte el az adományokból finanszírozott mikuláscsomagokat.

Mindenkiben ott van a tehetség, vagy zenében, vagy fociban, vagy matekban. Tanuljatok sokat

- fogalmazott a Tisza Párt elnöke a főleg romák által lakott településen.