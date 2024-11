Orbán Viktor ma már másodszor beszél

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az Euronews azt kérdi, Putyin hol helyezkedik el a háborúpárti és békepárti tábor közül? Orbán azt mondta, most csak a nyugati közösségről szól, az oroszokról nem, itt nem ez a dolga.

A Le Monde újságírója arról kérdezte Orbán Viktort, hogy fog-e pezsgőzni a többi uniós vezetővel Donald Trump megválasztása hírére. A miniszterelnök azt mondta, bontottak ugyan pezsgőt is, de Kirgizisztánban volt, amikor Donald Trump győzött, ott mások a szokások, a vodkakészletet csapolták meg.

A következő találkozót Tiranában tartják. Az albán miniszterelnök, Edi Rama a sajtótájékoztatón azzal viccelődött, hogy „a fekete bárány akoljában gyűltek össze”, majd azt mondta, Vlagyimir Putyin nehéz időket hozott az Európai Unióra, de fel is ébresztette. Bátorító fejleményeket lát, az Európai Politikai Közösség fórumát pedig olyan helynek tartja, ahol szabadon beszélhetnek a veszélyes témákról is. Reményét fejezte ki, hogy Albánia más nyugat-balkáni országokkal együtt még ebben az évtizedben csatlakozhat az Európai Unióhoz, szerinte egyre kevésbé lehet amellett érvelni, hogy ez nem megvalósítható – áll a lap tudósításában.

A csúcson nem hoztak formális döntéseket, Orbán Viktor a tanácskozáson elhangzott gondolatokat összegzi. Eltérő vélemények szép számmal voltak, de egyetértettek abban, hogy az amerikai választási eredményre reagálni kell; abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában és Európa vállaljon nagyobb felelősséget saját békéjéért és biztonságáért – nem várhatjuk csak az amerikaiaktól, hogy védjenek meg bennünket. Abban is egyetértettek, hogy Európának érdemi szereplőnek kell maradnia a sorsát eldöntő folyamatokban.

A miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójának megnyitóján is tartott beszédet, este pedig sajtótájékoztatót tart.

