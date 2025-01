Orbán Viktorék régi álma teljesült

Nem olyan biztos, hogy Trump azonnal leveszi a szankciós listáról Rogán Antal. És mi van akkor, ha Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter nem is bánja ezt annyira?

Kapcsolódó cikk „Meglátjuk, mennyire lesz érdeke lehúzatni a listáról Rogán Antalt Orbán Viktornak” – szakértő a szankciós botrányról Nem olyan biztos, hogy Trump azonnal leveszi a szankciós listáról Rogán Antal. És mi van akkor, ha Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter nem is bánja ezt annyira?

A magyar kormány reakciója szerint a lépés Pressman nagykövet „pitiáner bosszúja” Rogán ellen. Szijjártó Péter külügyminiszter ki is emelte, hogy néhány napon belül az Egyesült Államoknak új elnöke és új kormánya lesz, január 21-én foglalja el ugyanis hivatalát Donald Trump, akivel sokkal jobb Orbánék viszonya, mint a jelenlegi adminisztrációval, amelyik Pressmant is kinevezte.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor helyett szegény Rogán Antalt büntetik az amerikaiak – Thank you, Mr. Pressman! Jegyzet arról, hogy Rogán Antalt tiltották ki Amerikából, de az üzenet Orbán Viktornak szólt.

„Nem könnyen hozta meg ezt a döntést az Egyesült Államok” – jelentette ki akkor Pressman, aki arról is beszélt, hogy az különösen ritka, hogy szövetséges ország politikusával szemben lépjenek meg hasonlót.

– írta a hvg.hu -nak az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, amely közölte azt is, hogy az új nagykövet kinevezéséig feladatait David Holmes látja el, ügyvivőként.

„David Pressman 2025. január 13-án fejezte be hivatali idejét az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként, és 2025. január 13-án távozott Budapestről”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!