Orbán Viktornak is írt újévi levelet Vlagyimir Putyin

A magyar miniszterelnök mellett többek között olyan vezetők is kaptak üdvözletet, mint Ferenc pápa, Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Kim Dzsongun, Észak-Korea legfelsőbb vezetője is. Olyan államok vezetőinek viszont nem írt az orosz elnök, mint például az Egyesült Királyság, Németország, az Egyesült Államok, Franciaország vagy Japán.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek is küldött levelet karácsony és a közelgő 2025-ös újév alkalmából – vette észre a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolóját az Index . Mint a lap felhívta a figyelmet, ez annak ellenére történt, hogy Magyarország továbbra sem került le az Oroszországgal szemben „barátságtalannak” minősített országok listájáról.

