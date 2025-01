Orbán Viktorral rendeznék meg a Trump-rajongók budapesti összeröffenését

Arra viszonylag kevés az esély, hogy Trump személyesen is megjelenjen a magyarországi rendezvényen, az azonban egyáltalán nem lenne meglepetés, ha például videóüzenettel emelné az esemény fényét.

Orbán Viktor már a 2022-es CPAC-on is nagy örömmel beszélt Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az Alapjogokért Központ május 29-30-án – immár negyedik alkalommal – ismét megrendezi a CPAC Hungaryt, a világ legnagyobb jobboldali seregszemléjét – jelentette be Szánthó Miklós, a központ főigazgatója.

Ismét felkérték fővédnöknek, minden bizonnyal el is fogadja majd.

