Pénzre számítottak, Orbán Viktoros képeslapot kaptak a vízügyesek

Az ügyben az OVF-et is megkérdezték, de konkrét választ nem kaptak. Ugyanakkor az OVF válaszában hangsúlyozta, hogy 2025-ben átlagosan 30 százalékkal nő a dolgozók bértömege, 2026-tól pedig további 12, majd 2027-től újabb 10 százalékos béremelést terveznek.

A Telex szerint azonban a hivatal 7-8 ezres létszámából sokan kimaradtak ebből a jutalomból, így például az irodai dolgozók is.

A vízügyesek munkája leginkább akkor kerül reflektorfénybe, amikor például árvízvédekezés zajlik. 2023 őszén egy ilyen esemény során a kormány és Orbán Viktor is kiemelten foglalkozott a védekezésben résztvevőkkel: október 23-án állami ünnepségre hívták őket, ahol ünnepi programmal és ebéddel várták a dolgozókat. Emellett a védekezésben közvetlenül résztvevők egyszeri nettó 200 ezer forintos elismerést kaptak.

Kapcsolódó cikk Jutalmat kapnak az árvízi védekezésben résztvevők - vajon Magyar Péteréknek is jut belőle? Kétszázezer forint üti a markát annak, akit az állami szervek érdemesnek tartanak rá.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!