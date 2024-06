Rácz András nem cifráz: nettó hazugság a Békemenet fő üzenete

Rácz András Oroszország-szakértő Facebook-bejegyzésben tette közzé gondolatait a szombati Békemenettel kapcsolatban.

" A Békemenet igazi iróniája, hogy a háborúra semmilyen tényleges hatása nincs"

- kezdi bejegyzését, majd rögtön leszögezi:

"Amivel a Fidesz riogat, hogy Magyarország "belesodródna" a háborúba, vagy magyar fiataloknak kellene kötelezően harcolni Ukrajnáért, ez egyszerűen nem igaz. Nem érdemes cifrázni: nettó hazugság."

Mégpedig azért, mert sem az EU, sem a NATO nem tud olyan döntést hozni, hogy tagállamainak kötelező legyen katonákat küldeni Ukrajnába, ráadásul szó sincs harcoló erők küldéséről jelenleg. Szerinte a magyar fiatalok számára pont az ukrán kitartás jelenti a fő garanciát arra, hogy ne kelljen az oroszok ellen harcolniuk, hiszen az orosz erők 90 százalékát köti most le az ukrán háború.

"Annak, hogy magyar fiataloknak NE kelljen harcolnia ebben a háborúban az oroszok ellen, éppenséggel az a fő garanciája, hogy Ukrajna kitart és hatékonyan védekezik, lekötve az orosz erőket"

- írja Rácz.

A szakértő azt is kifejti, hogyan tudna Magyarország tenni a békéért. Ennek egyik módja, ha meggyengíti Ukrajnát, az orosz győzelmet előmozdítva - igaz ez a "tömegsírok" hamis "békéjét" hozná el, de Rácz szerint valójában a magyar kormány csak nehezíti, de nem gátolja Ukrajna nyugati támogatását.

A másik mód Ukrajna katonai támogatása lenne - márpedig Rácz szerint erre igenis lenne módja a magyar kormánynak.

"Magyarország igen jelentős olyan katonai készletekkel rendelkezik, amiket át lehetne adni Ukrajnának.

A BTR-80-as harcjármű-családból nyílt források szerint is több száz (!) példánnyal rendelkezik a Magyar Honvédség, ezek jelentős része lekonzerválva áll. Ilyen számban akkor sem fogjuk már használni őket, ha valóban létrejönnének a megyei területvédelmi zászlóaljak, mert ennyire egyszerűen nem lesz szükség + a Gidránok és Lynxek révén már amúgy is zajlik a típusváltás (nagyon helyesen). És mielőtt azt gondolnánk, hogy a BTR-80-asok reménytelenül elavult eszközök, az ukrán hadsereg ettől még jól tudná őket használni. Sokatmondó, hogy a Bulgária által átadott, egy teljes generációval régebbi BTR-60-asokat is örömmel fogadták (bár a felújításukkal nyilván foglalkozni kellett). Bőven akadna átadható tüzérségi eszköz és alkatrész is (lövegcsövek, stb.), műszaki eszközök, speciális járművek, stb. Pontos számokat értelemszerűen nem lehet írni, mert minősített adat; ergo, ha tudnám, akkor sem beszélhetnék róla."

A harmadik lehetőség egy profi magyar diplomácia létezése esetén a közvetítő szerep vállalása lenne, de ehhez arra lenne szükség Rácz szerint, hogy "a magyar külügyminisztérium vezetése pont az ellentéte legyen a mostaninak".

"Szóval összességében az a helyet, hogy a tegnap Budapesten felvonult kormánypárti tüntetők sétájának az égvilágon semmiféle hatása nem lesz az ukrajnai háborúra, bármint gondolnak is ők erről, vagy bármit is mond nekik a Fidesz"

- zárja sorait a szakértő.