Rolex, BMW és elsíbolt milliárdok: dagad a Pénzügyminisztérium botránya

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A vádlottak közül K. Tamás, az elsőrendű vádlott, akár tízéves börtönbüntetést is kaphat. Az ügyészség nála és családjánál jelentős vagyont – köztük BMW-t és Rolex karórát – foglalt le.

M. Péter negyedrendű vádlott – „a másik Peti” – szintén beismerte bűnösségét. Jelezte, hogy hajlandó megtéríteni az okozott kárt. Az ügyészség ötéves börtönbüntetést és 37 millió forintos vagyonelkobzást kért, amit a bíróság elfogadott. R. László ötödrendű vádlott is beismerő vallomást tett. Az ügyészség négy és fél éves börtönbüntetés kiszabását, valamint hatmillió forintos vagyonelkobzást kért rá. A bíróság az ő beismerését is elfogadta.

A csütörtöki tárgyaláson több vádlottat is meghallgattak. K. László másodrendű vádlott, akit „az Öreg” néven emlegettek, tagadta bűnösségét. Védője szerint a vádirat több téves megállapítást tartalmaz, és állította, hogy K. Lászlónak nem volt lehetősége pályázatokat manipulálni, valamint nem vett át kenőpénzt. Az ügyészség hét év börtönbüntetést, 50 milliós vagyonelkobzást és a közszolgálati tisztségek betöltésétől való eltiltást kért vele szemben.

Az ügyészség szerint összesen 108 uniós és nyolc hazai forrású pályázat érintett az ügyben, amelyekkel összesen több mint 25 milliárd forint támogatást igényeltek. A tisztviselők a pályázatok helyszíni ellenőrzéseit is manipulálták: gondoskodtak arról, hogy az ellenőrzéseket úgy folytassák le, hogy ne tárjanak fel hibát, és rövid időn belül lezárják azokat.

A 24.hu által ismertetett vádirat szerint az elsőrendű vádlott, K. Tamás, egy pénzügyminisztériumi referens, jól szervezett korrupciós hálózatot épített ki. Ebbe több munkatársát is bevonta, hogy milliós összegek fejében pályázatok nyertességét biztosítsák. A hálózat tagjai olyan titkos tolvajnyelvet használtak, amelynek célja az volt, hogy elkerüljék az azonosítást a hatóságok által. A vizsgálatok során azonban a nyomozók mégis azonosítani tudták a szereplőket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!