Nem vicc: kilépett a kutyapártos, hogy ne derüljön ki a fizetése

Az MKKP szerint a képviselő hosszan tárgyalt a munkahelyével, hogy nyilvánosságra hozhassa fizetését, de ezt a cég nem támogatta. Végül a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében állapodtak meg, hogy Sasi-Szabó a törvényi kötelezettségeknek is maradéktalanul megfeleljen, és munkáltatója üzleti érdekei se sérüljenek — összegzi a 444.

Sasi-Szabó Tamás egy magáncégnél minőségirányítási vezetőként is dolgozik, de politikusi jövedelembevallásában csak annyit tüntetett fel, hogy a magáncégtől kapott jövedelme nem publikus adat.

