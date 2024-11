Sutba dobhatja csodafegyverét a kormány

Egy sor, a különleges gazdasági övezetek megszűnésére vonatkozó részt tartalmaz a jövő évi adócsomag Parlament honlapjára felkerült verziója. Ezekben pontosan szabályozná a kormány, mi történik, ha idén év végéig megszűnnek ezek az övezetek, és az adótörvény ma érvényes részeiben is hatályát vesztik a különleges övezetekre vonatkozó részek. A változásra az Andersen adótanácsadó hívta fel a Telex figyelmét.

A cikk szerint a gödi különleges gazdasági övezet megszüntetéséről szóló politikai döntés korábban megszülethetett. Magyarországon jelenleg négy különleges gazdasági övezet működik: Gödön, Iváncsán, Mosonmagyaróváron és Pakson.

Ezek most a vármegyékhez tartoznak, de az új szabályozással visszakerülhetnek az eredeti településekhez.

Nemrég Göd a Fidesz által támogatott polgármestere, Kammerer Zoltán kezdeményezte a gödi övezet felszámolását, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter is támogat. A döntés visszaadná a városnak a Samsung-gyár adóbevételeit, amelyet 2019-ben vettek el a településtől. Ekkor a kormány a Samsung gyárat különleges övezetté nyilvánította, miután Göd ellenzéki polgármestert választott, aki konfliktusba került az akkumulátorgyárral.

A különleges övezetek kérdése más városokat is érint: Iváncsán és Pakson is ellenzéki polgármester megválasztása után vezettek be hasonló intézkedéseket. A HVG szerint a változtatásoknak technikai okai is vannak, mivel a kormány januártól részben a járásokon keresztül szeretné visszaosztani a helyi iparűzési adót a településeknek.