Szájer József úgy emlékszik, elfáradt, ezért tűnt el a politikából

Szájer József egy „totális játékos”, aki olyan teljesítményeket nyújtott, amelyek nélkül ma kevesebbek lennénk, általa pedig gazdagabbak vagyunk – fogalmazott G. Fodor Gábor, aki azokat is figyelmes olvasásra buzdította, akik „lármát akarnának csapni”.

Ez „egy kivételes küzdő” könyve, ő beszéli el a történetet, ha ő nincs, akkor nem jön létre a Terror Háza Múzeum, de Sopron városa is rengeteget köszönhet neki, valamint a magyarországi olimpia gondolata is tőle származik.

Többek között elmondta, hogy a Fidesz alapítói intellektuális szempontból is túl tudtak lépni egy homogenizáción. Számukra a dolgok megértése volt igazán fontos – fogalmazott.

Az igazgató szerint nagy történelmi korszakokhoz, nagy nemzedékekre van szükség és a jelenlegi korszak, a Nemzeti Együttműködés Rendszere a rendszerváltozásnak visszafelé is értelmet ad.

Szájer József könyvbemutatója: a szerzőt és a művet többek Schmidt Mária, Lévai Anikó és G. Fodor Gábor is méltatta Fotó: Facebook

Nekünk magyaroknak a mindennapi életünk része volt, hogy összetartó nemzet voltunk, ebben a tekintetben kivételes a magyar teljesítmény – hangoztatta, hozzáfűzve: azt gondolja, hogy a Kelethez, vagy Nyugathoz tartozás dilemmája a következő 1000 évnek is egy fontos problémája is marad.

A rendszerváltás időszakát felidézve Szájer József elmondta: annak idején arról is dönteniük kellett, hogy a Fideszből legyen-e egy párt, amely elindul a választáson, illetve számos tudás, valamint tanulság is leképeződött abból a korszakból.

Kapcsolódó cikk Ez gyors volt: már meg is jelent Szájer József könyve Megjelent Szájer József Frontvonalban – Beszélgetések Szájer Józseffel közelmúltban beharangozott kötete .

Kiemelte, hogy sokáig számára is úgy tűnt, hogy az antikommunizmus egy idejétmúlt dolog, de kiderült, hogy ez nem igaz, mert „sok minden, így a kommunizmus is csak átalakul, transzformálódik”.

A nyugati politikai elit mostanra elfelejtette a rendszerváltás időszakában szerzett magyar érdemeket és mára szinte csak „ellenségeskedésben részesítenek bennünket” – fogalmazott, ennek kapcsán felidézte, hogy egyes európai politikusok, egyfajta kolonialista, gyarmatosító szemlélet keretében még Magyarország hivatalos nevét is megkérdőjelezték, pedig Magyarországot 1100 éve így hívják.

Felidézte, hogy ő és más fideszes vezető politikusok is sokáig úgy gondolták, be kell épülniük a Nyugat-Európában meghonosodott politikai rendszerbe, de aztán rájöttek: igazából nincs értelme, mert gyakorlatilag bármit tesznek csak támadásokban részesülnek

Ebből a harminc évből akár három politikus teljes karrierje is kijöhetett volna, Nyugat-Európában és Magyarországon egyaránt – hangsúlyozta.

A Fidesz korábbi politikusa elmondta: egy kicsit sok volt már számára ez a politikában eltöltött idő, a sok küzdelemben el is fáradt, ezért – ahogy fogalmazott – „ki akart csekkolni belőle”.

Szájer József a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTKA) gondozásában megjelent interjúkötet Terror Háza Múzeumban tartott bemutatója keretében tartott pódiumbeszélgetés során többször is idézte a kiadvány legfőbb gondolatát: „a nemzeti önrendelkezésért és a szabadságért kell és érdemes küzdeni”, hozzátéve, a könyv azt fejezi ki, amit „egy politikus ember elmondhat”.

