Szijjártó Péternek 181 millió forintért béreltek luxusrepülőt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A most vizsgált utazáshoz is egy ilyen, nagy hatótávolságú luxus privát jetet béreltek a külügyminiszternek és a 8 fős delegációjának. A légijármű ezúttal egy 10 utas szállítására alkalmas, T7-VSR lajstromjelű Bombardier Global Express XRS típusú magángép volt, amely 852 km/órás utazósebességre képes, és 11 390 kilométert repül egyetlen tankolással.

A külügyminiszter kontinenseket átívelő hivatali útjaihoz sokszor nagy és ultra nagy hatótávolságú magánrepülőgépeket bérel a minisztérium a szerződött utazásszervezőjén keresztül. Ez a cég, ahogy az összes eddig általunk feltárt esetben, a délkelet-ázsiai látogatás kapcsán is az OTP Travel Kft. volt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!