Retteghet a Mikulás — feljelentették játszadozása miatt

Feljelentették a Télapót, aki II. a kerület polgármestere által a Facebookon megosztott videóban egy játszótéren trambulinozott és játszott – számolt be Őrsi Gergely polgármester. Ezzel teljesen váratlan fordulatot vett az eredetileg mókásnak szánt videó — írja a Telex.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!