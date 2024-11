Titokzatos dolog történt Magyar Péter Facebook-oldalával

„Mostanában a Facebook valamiért lecsavarta az algoritmusomat – idézte a 444.hu Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét. A politikus hozzátette: ”Előfordul az ilyen, nem fogok összeesküvés-elméleteket keresni, mint egyes ellenzéki vagy kormánypárti politikusok. Nem hiszem, hogy azért, mert valaki a Fideszből a Metánál dolgozik vagy Toroczkai László miatt.”

A Tisza Párt elnöke szokásos heti videós élő megszólalásában tette ezt a megjegyzést. Magyar Péter a Facebookon kezdte építeni magát, most is itt követik a legtöbben, ugyanakkor már több platformon is jelen van. A hétvégén még a Redditen is megjelent. Magyar beszámolója szerint Magyarországról becslések szerint több mint félmillió felhasználója van ennek a platformnak. Miután jelezte, hogy ott is lehet tőle kérdezni, két és fél millióan kattintottak a posztjára. A szakmai kérdésekre a Tisza párt szakmai munkacsoportjai fognak választ adni. Az internetes felületen egyre több

tiszás politikus fog megjelenni, hogy a jövőben ne one man show-ként folytatódjon a párt működése.

Magyar Péter ezentúl pártja webshopját is promotálta, ami elmondása szerint egyre jobban megy, mert vállalható a nyilvánosságban, ha valaki a Tisza párthoz köthető ruhadarabot hord. A 106 parlamenti képviselő és más pozíciók ellátására kiírt pályázatra már háromezren jelentkeztek. Eközben dolgoznak a kormányprogramon. Az amerikai elnökválasztásról azt mondta, hogy bármelyik jelölt is győz, a Tisza párt együtt fog működni vele, ha hatalomra kerül Magyarországon a 2026-os országgyűlési választások után.