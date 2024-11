Tízmilliókat kapott a felcsúti focicsapat az állami médiától

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A bruttó átlagos bér a klubnál 2,4 millió forint volt, amely tartalmazza a játékosok, az adminisztratív dolgozók és más alkalmazottak fizetését is. A részletes bérstruktúra és az alkalmazotti létszámról szóló információk azonban furcsa módon nem szerepeltek az éves jelentésben. Tavaly a Puskás FC Kft. 1,6 milliárd forintos tiszta profitot könyvelt el, amely szintén rekordnak számít a cég történetében.

Az alapítvány tulajdonában álló Puskás FC Kft. 2023-ban története eddigi legjobb pénzügyi eredményét érte el, csaknem 7 milliárd forintos összforgalommal. Az értékesítésből származó árbevétel 4,9 milliárd forintra nőtt a 2022-es 2,9 milliárdról, miközben az egyéb bevételek is kiemelkedően, több mint 2 milliárd forintra emelkedtek. A cég cashflow-jából kiderült, hogy ebből az összegből kicsivel több mint 2 milliárd forintot vissza nem térítendő támogatásként kaptak, erről korábban a 444.hu írt.

