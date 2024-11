Újabb kínos pert bukott a magyar állam – Kövér László szomorkodhat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A portál emlékeztet, Kövér László házelnök sorra büntette meg a tiltakozó akcióban részt vevő ellenzéki politikusokat. A fideszes házelnök pénzbírságot szabott ki az ellenzéki politikusokra viselkedésükért. a több tucat politikus fejenként 1-1,5 millió forintos bírságot kapott, amit aztán részletekben, havonta visszatartottak a fizetésükből. Szabó akkor közel 1,1 milliós bírságot kapott – ezt kaphatja most vissza.

Az akció során az ellenzéki politikusok Orbán Viktor elé álltak az ülésteremben, hangosbeszélőt és sípokat használva próbálták megakadályozni a törvény elfogadását. Felálltak az elnöki pulpitus elé is, de ezek az eszközök sem vezettek eredményre, és a jogszabályt végül elfogadták.

