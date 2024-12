Újabb változásokat hozott december első napja – mutatjuk, mik ezek!

Hazai vizekre evezve pedig, az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint december elsejétől elindult a továbbfejlesztett tengelysúlymérő rendszer. Az ország 189 helyszínén, összesen 280 forgalmi sávot figyelő ellenőrzőkapuk a jövőben a csalókkal szemben is hatékonyan fel tudnak lépni.

Az új Európai Bizottság december 1-jén kezdte meg munkáját az újabb ciklusra visszatérő korábbi bizottsági elnök, Ursula von der Leyen vezetésével. Csapatában ott van az a Várhelyi Olivér is, akit hosszas egyeztetés után, sokadik kör után hagytak jóvá a pozícióban, és az egészségügyért és állatjóléti portfólióért felel majd.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!