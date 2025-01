Üljön le, mielőtt megnézi, mit talált megint Hadházy Ákos!

Kérdéseinket elküldtük a Miniszterelnöki Kabinetirodának, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, illetve a Várkapitányság Nonprofit Zrt-nek is, válaszaikkal frissítjük cikkünket.

– írja Hadházy, aki meg is talált például egy csaknem 4 ezer dolláros, azaz mostani árfolyamon nagyjából 1,6 millió forintos fotelt, illetve egy 1300 eurós, azaz közel 540 ezer forintos bárszéket az interneten.

„A tervek a többi emeleten nem határozzák meg a bútorok pontos márkáját, de biztos, ami biztos, a vezetői szobákban precízen szerepel a méregdrága dizájn bútorok pontos megnevezése is. Ezek alapján pedig pár kattintással megtalálható a bútorok ára…”

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő érdekes dolgokra bukkant a Karmelita kolostor mellett újjáépített, egykori Vöröskereszt székház tervdokumentációjában. A képviselő szerint az épület 4. emeletére vezetői irodákat, bárpulttal ellátott közösségi tereket, illetve „Titkos Ügyira Kezelő” helyiségeket terveznek. A vezetői szobák tervein pedig a bútorok pontos típusa is szerepel.

