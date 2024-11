A Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereit hackertámadás érhette

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az INC Ransom egy úgynevezett ötödik generációs zsarolóvírussal támadó nemzetközi csoport – nagyhalakra mennek, főként amerikai és európai nagyvállalatok, kormányzati szervek informatikai rendszereinek feltörésével próbálkoznak.

A támadás igen komolynak látszik, sokkal súlyosabbnak, mint amikor orosz katonai hackerek feltörték a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervereit, mert annak nyomán nem szivárogtak ki anyagok – most pedig magyar katonai információk keringenek a világhálón — teszi hozzá a lap.

A Magyar Hang is megtalálta a hackercsoport oldalát, ahol zsarolásuk nyomatékosítására már publikáltak több tucat képernyőfelvételt egyrészt azokról a számítógépes könyvtárakról, amelyekhez hozzájutottak, de konkrét e-maileket, könyvelési anyagokat, katonai beszerzési listákat, beruházási terveket és az ország katonai képességeit taglaló – nem nyilvános – anyagokat is közzétettek. A bejegyzés november 6-án került ki az oldalukra.

Szerdán este Frész Ferenc informatikai biztonsági szakértő írta meg személyes Facebook-oldalán, hogy az INC Ransomware csoport megtámadta, letöltötte és titkosította a Védelmi Beszerzési Ügynökség teljes fájlszervertartalmát, és abból az derül ki, hogy 2025-re teljes beszerzési stop van érvényben.

Nagyon úgy tűnik, hogy egy nemzetközi hackercsoport bejutott a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire, és most ötmillió dollárt kér azért, hogy az ott zárolt adatokat feloldja, illetve ne hozza nyilvánosságra — írja a Magyar Hang.

A világháló sötét bugyraiban állítólag elérhetőek képernyőmentések katonai titkokról, a magyar haderő képességeiről és munkatársak neveiről is

