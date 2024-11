Vogel Evelin szerint nem az ő ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen

Mint ismert, november 11-én a teljes magyar sajtó névtelen levélben kapott meg egy hangfelvételt, amelyben Magyar Péter büdös szájú emberekről és nyugdíjaskommandóról beszél. Később kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke mit gondol a saját EP-képviselőiről, az újságírókról, de nyilvánosságra került egy hosszú felvétel Hanzel Henrikről, a vállalkozóról, aki a párt pénzügyeseként hivatkozik magára és Radnai Márkról, a párt alelnökéről is.

Az interjúban azok a névtelen levelek is szóba kerültek, amelyekben a sajtó hozzájut a hangfelvételekhez. A leveleket a [email protected] címről küldik és mindig van hozzá némi felvezető szöveg. Arra a kérdésre, hogy aki írja ezeket az emaileket, az bármilyen módon kapcsolatban áll a kormánypárttal Vogel azt mondta:

Vogel azt mondta, a beszélgetések rögzítését a közeli barátai tanácsolták, amikor elmesélte nekik, hogy úgy érzi, ki akarják szorítani a pártból. Állítása szerint több helyen több felvétel is létezik.

Vogel Evelin azt állítja, hogy nem a saját ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen és az is kiderült, hogy nem egymaga küldi azokat a leveleket a sajtónak, amelyek a titokban rögzített beszélgetéseket tartalmazzák – derül ki a 444 -nek adott interjúból.

Magyar Péter volt barátnője azt mondja, több helyen több felvétel is létezik.

