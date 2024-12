Álhír volt, hogy fizetni kell a személyi igazolványért

Szeptembertől akár otthon is hagyhatjuk, mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél.

Kapcsolódó cikk Nagy változás jön a személyi igazolványoknál Szeptembertől akár otthon is hagyhatjuk, mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél.

A hír azért kapott szárnyra, mert a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt az újonnan tervezett rendeletet, amely az okmányok kiállításával és a postai kézbesítésekkel kapcsolatos díjak mértékét szabályozza. A tervezetet Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jegyzi, és ha elfogadják, igen jelentős változást hozhat a hétköznapokba: sok okmány fizetőssé válna, amely eddig illetékmentes volt, valamint több okmány is megdrágul.

Az okmány lejárta esetén is ingyen állítják ki az újat. Csak a személyi igazolvány lejárati határidőn belüli elvesztése esetén kell a pótlásért fizetni – írja az MTI .

Továbbra is ingyenes marad a személyi igazolvány

