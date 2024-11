Fával fűt? Legyen óvatos, támadnak a csalók!

A hatóság részletesen is leírta a történetet: A szolnoki székhelyű NEFAG Zrt.-nél jelezte több vásárló, hogy a cég nevében kiállított szállítólevelekkel igyekeznek a megrendelt tűzifáért előre utalást kérni. A megküldött Facebook-profilt és a szállítóleveleket összevetve az erdőgazdaság által adott információkkal, gyorsan nyilvánvalóvá vált a hatóság számára, hogy újra képzett csalók állnak a háttérben. A tűzifacsalók a Facebook-on Kató Tamás profilnév alatt hirdetnek, a következő telefonszámmal: 30/071-5176. A telefonos próbavásárlás során a kedves női hang jelezte, hogy a hirdetés szerint van eladó tűzifájuk és igen, rendelkeznek EUTR technikai azonosító számmal. Amikor az ellenőr kérte, hogy ezt legyen szíves megadni, közölte: nem adhatja meg, mert akkor azt ellophatja, felhasználhatja rossz célokra valaki. Miután az ellenőr azonosította magát és jelezte, hogy az EUTR azonosító nyilvánosan kereshető adat, a csaló azonnal bontotta a vonalat.

Idén akár 25 százalékkal olcsóbban is beszerezhetjük a téli tüzelőt.

Kapcsolódó cikk Tűzifával fűt? Akkor ennek biztosan örülni fog Idén akár 25 százalékkal olcsóbban is beszerezhetjük a téli tüzelőt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!