Figyelmeztetést kapott a Megafon

Ahogy arra a portál cikke emlékeztet, a NAIH februárban indított hatósági vizsgálatot, miután január végén a Megafon Központ képzéseire jelentkezők adatai nyilvánosságra kerültek. Ezekből kiderült, hogy a médiatréningre több kormánypárti parlamenti és önkormányzati képviselő munkatársa jelentkezett, de feltűnt a listán két fideszes polgármester is.

A Megafon nem biztosította megfelelően a weboldalán a fejlesztői tesztkörnyezetet, valamint a webszerver konfigurációját, ami adatvédelmi incidenshez, személyes adatok szivárgásához vezetett – állapította meg határozatában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), amelyről a hvg.hu számolt be.

Több hiányosságot is talált a NAIH.

