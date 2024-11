Kérdést kaptak az autósok: lehet a harmadával kevesebb?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója elmondta, hogy annak az érintettnek, aki hétfőn sem kapja meg a díjértesítőt, érdemes mielőbb kapcsolatba lépnie biztosítójával, vagy a szerződésben közvetítő alkuszával. Fontos tudni ugyanakkor, hogy aki e-kommunikációs kedvezménnyel kötötte meg szerződését, már ne postai levélben, hanem e-mailben várja ezt a dokumentumot is – olvasható a biztosításközvetítő közleményében. (MTI)

Az eddigi szerződésváltók csaknem 75 százaléka a kgfb-vel foglalkozó biztosítók közül három szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, valamint a Generalinál kötötte meg új biztosítását. Az ügyfelek 90 százaléka az éves díjat egyösszegben fizeti be, a negyedéves lehetőséget mindössze 7, míg a félévest 3 százalékuk választotta. Az ügyfelek 84 százaléka az elektronikus fizetési módok valamelyikével (átutalás, bankkártya, inkasszó) egyenlíti ki biztosítási számláját, a csekket kérők aránya 16 százalék. Az év végi kampányban érintett több mint 400 ezer személyautó üzemben tartói december 1-jéig választhatnak, hogy új kötelező biztosításra váltanak vagy pedig jelenlegi szerződésüket folytatják a következő évben is. Ennek eldöntésében fontos szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott, úgynevezett indexdíjnak, amit a január 1-jei évfordulóval szerződőknek törvényi előírás alapján november 11-ig, hétfőig meg kell kapniuk. Ez az a díj, amihez képest a többi biztosító ajánlatát hasonlítani tudják.

Fontos azonban tudni, hogy nem számíthat mindenki ekkora arányú kedvezményre, ha váltani akar. A díjak alakulása az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő: lesznek olyanok, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt évben káreseményt okoztak). Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a következő hetekben – mutatott rá közleményében az Insura.

