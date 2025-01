Kétszer több időt töltenek a nők házimunkával, mint a férfiak

Az eredmények azt mutatják, hogy a jogok és a szabadság nemek szerinti korlátozottságát, férfiak és nők között is, az átlagnál sokkal inkább érzékelik a fővárosban élők, illetve a diplomás felnőttek. Valószínű, hogy ebben az esetben nem arról van szó, hogy ezekben a társadalmi csoportokban kiemelkedően rossz lenne a nők helyzete Magyarországon. Sokkal inkább annak jeleit láthatjuk, hogy a nemek egyenjogúságával kapcsolatos valóság érzékelést is jelentős mértékben befolyásolja az egyéni, szocializációs háttér, szociokulturális környezet.

Sokatmondó, hogy miközben a férfiak között a jog– és szabadság korlátozást érzékelők eleve alacsonyabb aránya is enyhén csökkenő tendenciát mutat az életkor növekedésével, addig a nők körében e csoport aránya idősebbek és fiatalabbak között is hasonlóan magas, 50 százalék közeli.

A nők és férfiak esetében jól érzékelhető politikai és világnézeti különbségek hátterében sok esetben az húzódhat meg, hogy a nemek hétköznapi valóságérzékelése, valóságképe is alapvetően eltér. Az IDEA Intézet reprezentatív vizsgálataiból származó eredményeket szemlézett az Átlátszó , amelyek érzékletesen mutatják meg, hogy a hétköznapok megélése hogyan tér el a nők esetében, illetve azt is, hogy ezek az eltérések részben a magyar társadalom strukturális szerkezetéből, szociokulturális „kódjaiból” fakadnak.

