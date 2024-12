Kiadták a figyelmeztetést: komolyabb havazás jöhet

Az előrejelzések alapján késő délutántól az ország több térségében is havazás kezdődik, mely a következő napokban több vármegyét érint majd. A társaság ezeken a területeken országszerte végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, és arra kéri a közlekedőket, hogy csak téli gumival felszerelt autóval induljanak el, vezessenek a szokásosnál is óvatosabban, valamint utazás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.

Üzenetet kaptak az autósok is Fotó: Pexels

Az előrejelzések alapján órákon belül akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten. Ezért arra kérik a fővárosi autósokat, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak és a havazás idején, valamint az azt követő 1-2 napon lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!