Lázár János jó fej lett: még nem rója ki a gigabírságot

A társaság emlékeztet, zónán belüli utazáskor egységesedett a pótdíj összege is, illetve kivezetik a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíjat, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már csak 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet. Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott. A pótdíjat továbbra is csak abban az esetben kell kifizetni, amennyiben lehetséges az előzetes jegyvásárlás az állomásokon és a megállóhelyeken!

A közlemény felidézi, a fővárosban, illetve az elővárosi vonalakon, valamennyi vonatra már csak érvényes jeggyel lehet felszállni, vagyis kötelező az elővételi jegyvásárlás, ezzel egyidejűleg pedig a pótdíj mértéke is jelentősen változik: érvényes jegy vagy bérlet hiányában a pótdíj összege egységesen 25 ezer forint lett. Ezzel – az ÉKM mostani döntése értelmében – azonban csak 2025 februárjától kell számolniuk a jegyváltást elmulasztóknak. A meghosszabbított türelmi időszak ideje alatt a rendszeres vagy szúrópróbaszerű ellenőrzést végző jegyvizsgálók figyelmeztetnek a változásra, és a korábbi, mérsékelt összegű pótdíjban részesítik a jegy nélkül utazókat.

Szeptember elejétől kötelezővé vált a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, ezzel párhuzamosan pedig egységesen 25 ezer forintra változott a pótdíj összege – emlékeztet szombati közleményében a MÁV-START. Mint írják, az utasok ezt az elmúlt hetek tapasztalatai alapján megértik és elfogadják, ám az új rendszer bevezetése türelmi időszakkal indult: az első két hónapban még a korábbi, alacsonyabb összegű „fedélzeti” pótdíjjal kellett csupán számolnia annak, aki érvényes jegy vagy bérlet nélkül kezdte meg utazását. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) most úgy döntött: az átmenet megkönnyítése érdekében meghosszabbítja a türelmi időt 2025. február 1-jéig.

