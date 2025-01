Ma messzire kerülje el a kormányablakokat

Továbbra is ingyenes marad a személyi igazolvány

Kapcsolódó cikk Álhír volt, hogy fizetni kell a személyi igazolványért Továbbra is ingyenes marad a személyi igazolvány

A lap emlékeztetett, hogy a szilveszterkor megjelent Magyar Közlöny értelmében csak bizonyos esetekben lesz fizetős a személyi igazolvány, az ideiglenes személyi, a lakcímkártya és az útlevelek kiváltása, a legtöbb esetben azonban továbbra is díjmentesen cserélhetőek és igényelhetőek lesznek majd ezek az okmányok.

