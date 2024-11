Magyar Péter ellátogat az elmúlt év legismertebbé vált intézményébe

Magyar Péter korábban több gyermekotthonnál is megjelent. Múlt szombaton például a Nyírszőlősi Befogadó Gyermekotthonba próbált bejutni.

Ahogy arra a portál is emlékeztet, az a gyermekotthon, amelynek egykori vezetője tavaly kegyelmet kapott Novák Katalin volt köztársasági elnöktől. Az ügy körül idén kirobbant botrány idején lépett a nyilvánosság elé Magyar, hogy aztán rövid időn belül látványos politikai építkezésbe kezdjen. Az ügy miatt Magyar volt felesége, Varga Judit is visszavonult, ugyanis igazságügyi miniszterként ő volt a kegyelem ellenjegyzője.

