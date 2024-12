Már megint mire készül Lázár János? Vitézy Dávid megkongatta a vészharangot

Kapcsolódó cikk Itt van Lázár János és a MÁV nagy terve: plázák lehetnek a pályaudvarokból is Jön a kereskedelmi célú hasznosítás.

- írja a Lázárral rendeszeres közösségi médiás szócsatákat bonyolító Vitézy Dávid, aki szerint a javaslat járatriktításoknak is megágyaz:

De ennél közvetlenebbül is látszik a szándék: a törvényjavaslat kimondaná, hogy minden relációban csak egyféle közlekedési móddal, a törvény szava járása szerint “a leghatékonyabb közlekedési móddal” látná el a jövőben a közszolgáltatást az állam. Nem is tagadja a törvényjavaslat, hogy ezzel jelentős szolgáltatáscsökkentést készít elő, szó szerint ezt írja: 'Nem szűnhet meg olyan vonat és busz közötti párhuzamosság, ahol a párhuzamosság megszüntetése 50%-nál nagyobb mértékű eljutási idő növekedést jelentene.'

"Két ponton is látszik, hogy további vidéki vasútvonalak bezárását készíti elő Lázár János. Egyrészt a törvénybe bekerülne, hogy 'ha a vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató által végzett személyszállítási közszolgáltatás műszaki okból vasúti járművel nem látható el', akkor egyes vasúti szabályokat már nem kell alkalmazni.

"Két ponton is látszik, hogy további vidéki vasútvonalak bezárását készíti elő Lázár János. Egyrészt a törvénybe bekerülne, hogy 'ha a vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató által végzett személyszállítási közszolgáltatás műszaki okból vasúti járművel nem látható el', akkor egyes vasúti szabályokat már nem kell alkalmazni.

Vitézy Dávid szerint újabb vonalbezárásokat vetít előre az a törvényjavaslat , amelyet formailag Semjén Zsolt, előadóként azonban Lázár János nyújtott be az Országgyűlésnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!