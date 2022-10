Mától könnyebb lesz Covid-teszthez jutni

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent, "A Kormány 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelete

egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről" címet viselő rendelet 3. paragrafusa alapján a korábbi szabályozástól eltérően

"az önellenőrzési célt szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorsteszt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalmazását a Gyftv. 67. § (1) bekezdése szerinti vállalkozás is végezheti".

A hivatkozott törvényhely a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazást szabályozza, és az erre engedélyt kapó, "gyógyszertári működési engedéllyel nem rendelkező vállalkozás gyógyszer-kiskereskedelmi" tevékenységének feltételeiről rendelkezik.

A mostani rendelet szerint tehát az ilyen gyógyszereket forgalmazó üzletekben, jellemzően például drogériákban is lehet majd Covid-gyorsteszteket kapni, a rendelet hatályba lépésétől, azaz mától kezdve - persze feltehetően nem készültek ezekben az üzletekben erre előre, így eltelhet némi idő, amíg valóban be is szerzik a megfelelő készleteket.