Nagyon büszke a MÁV-vezér 240 talpfa kicserélésére

A vezérigazgató köszönetet mondott minden munkatársának az összehangolt, profi munkáért, amire jövőre is számít.

Közlése szerint a program oroszlánrésze még előttük van, jövőre folytatják a felújítást. A most kicserélt aljak azonban már hozzájárulnak ahhoz, hogy a Keleti biztos pontja legyen a hazai vasúti közlekedésnek, az onnan induló vagy oda érkező vonatok pedig pontosabbak legyenek.

Kapcsolódó cikk Itt van Lázár János és a MÁV nagy terve: plázák lehetnek a pályaudvarokból is Jön a kereskedelmi célú hasznosítás.

A november elején ígért, feszes határidőt tartották, és egy kicsit túl is teljesítették a tervet: több mint 240 talpfa cseréjét végezték el a Keleti-program előrehozott fázisában – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában.

