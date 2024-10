Rengeteg magyar autósnak érdemes mérlegelnie

Minden nyolcadik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkező ügyfélnek év végén van lehetősége biztosítót váltani, ezért érdemes figyelni a közelgő határidőket- idézi a Gránit Biztosító összefoglalóját laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit.

Kapcsolódó cikk Sokba kerül a biztosítóknak a szeptemberi viharkár A társaságok a szeptember 13-16. közötti viharok miatt több mint egymilliárd forintot fizettek ki, illetve tartalékoltak kárkifizetésre.

2009-ig valamennyi szerződés évfordulója a kötés időpontjától függetlenül december 31. volt, de 2010. január 1-jétől már a kötés időpontjához igazodik. Viszont annak a ma még körülbelül 800 ezer üzembentartónak, akik 2010 előtt kötötték a biztosításukat, érdemes az év végét észben tartani.

Nem véletlenül kötelező

Fotó: Depositphotos

Nem játék

A magyarországi biztosítók 2023-ban összesen 6,1 millió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kezeltek. Ebből 4,3 millió szerződést személygépkocsikra kötöttek, 1,1 millió szerződés tehergépkocsikra, vontatókra és pótkocsikra vonatkozik és félmillióra tehető a motorokat, segédmotorkerékpárokat érintő szerződések száma. Idén júliustól viszont többek között az elektromos kerékpárok, az elektromos rollerek és az elektromos gördeszkák is kizárólag biztosítással használhatóak az utakon – így a jogosítvány nélkül vezethető járműveinkre is gondolni kell.

„2023-ban a biztosítók az ügyfelek által befizetett díjak körülbelül 65 százalékát fordították a károk rendezésére, ami jól mutatja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szükségességét. Ezt fokozta, hogy az utóbbi években a forgalomban egyre több, korábban nem létező közlekedési eszköz jelent meg, amelyekkel ugyanolyan, de akár komolyabb károkat is lehet okozni, mint korábban ismert társaikkal. Éppen ezért javasoljuk minden közlekedési eszköz tulajdonosának, hogy érdeklődjön biztosítójánál, és kössön időben szerződést járművére” – emelte ki Buró Attila, a Gránit Biztosító üzletfejlesztési vezetője.

A biztosítási díj mellett érdemes más szempontot is mérlegelni: a legtöbb ügyfél számára a szerződés kiválasztása során döntő szempont a kedvező díj, de érdemes több tényezőt is figyelembe venni. Ilyen lehet a biztosítóval szerzett korábbi tapasztalat, a szerződéskötés folyamata, a díjbefizetés módja vagy az egyszerű zöldkártya igénylés.

A cikkből kiderül továbbá, hogy a kgfb nagyon nem játék: a szerződés megkötésének elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, de sokkal komolyabb következményekkel is számolni kell egy esetleg károkozás esetén. A biztosítással nem rendelkező jármű üzembentartója helyett a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) a biztosítók befizetéseiből létrehozott alapból kártalanítja a vétlen károsultat, viszont ezt az összeget teljes egészében visszaköveteli a szerződést nem kötő üzembentartótól. Ha az okozott baleset személysérüléssel is jár, a kártérítés és ezáltal a visszakövetelt összeg több millió forint is lehet.