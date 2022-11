Retteghetnek az autógyártók, kinyírhatja őket a közösségi autózás

Évről-évre egyre népszerűbb a közösségi autózás a fiatalok körében. Ráadásul, minél fiatalabbak, annál gyakrabban ülnek GreenGo kormány mögé: amíg 2021 és 2022 között a 28 – 32 éves felhasználók autó bérléseinek száma nem változott szignifikánsan, addig velük összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a 18-22 éves fiatalok által indított bérlések száma megduplázódott a vizsgált évek első 9 hónapjának adatait összevetve.

Ez egybevág a nemzetközi tendenciákkal: olasz, német, illetve angol kutatások is hasonlóról számolnak be: nevezetesen, hogy a 18 éves korosztály számára az autótulajdonlás már nem prioritás: ők az autómegosztást, illetve a fenntarthatóbb közlekedési formákat részesítik előnyben.

Megnőtt az elektromos közösségi autók iránti érdeklődés is. Fotó: GreenGo

Egyebek iránt ezen a téren a 23-27 éves korosztálynak sincs miért szégyenkeznie: ha a két vizsgált időszakot vesszük alapul, akkor megállapíthatjuk, hogy esetükben is közel 25 százalékkal növekedett az elektromos közösségi autómegosztó szolgáltatónál indított bérlések száma.

Nem csak egyre gyakrabban veszik igénybe fővárosi fiatalok az elektromos közösségi autómegosztó szolgáltatásait – de a BME diákjai körében végzett nem reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy egyre kevésbé szeretnének saját autót.

A GreenGo bérléseinek számaiból kiolvasható tendencia egybevág a szolgáltató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának diákjai között végzett, gyorsfelmérés tapasztalataival is – amely szerint a megkérdezett diákok 57 százaléka nem tervezi megtakarításait új gépjármű vásárlására fordítani és csak minden harmadik (34 százalék) nyilatkozott úgy, hogy ilyen célú terve lenne. Ami nem csak azt jelenti, hogy saját gépjármű helyett egyre több fiatal részesíti előnyben a közösségi autómegosztást, de azt is, hogy egyre gyakrabban igénybe is veszi azt.

A kanadai, vancouveri Modo közösségi szolgáltató megbízásából készített felmérés eredményei hasonló képet mutatnak, amely szerint nem csak az ezredfordulón születetettek körében kiugróan népszerű a közösségi autómegosztás, hanem azok körében is, akik még nem próbálták ki azt. A felmérés eredménye szerint ugyanis ők is úgy gondolják, hogy kétharmaduk (65 százalék) szerint az ilyen típusú közlekedés „kevesebb problémát jelent, mint egy autó birtoklása”. Többségük pedig úgy nyilatkozott, hogy szívesebben költi a pénzét más dolgokra, mint az autók karbantartására.