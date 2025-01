Van iskola, ahol a levélszemétbe került a bombariadós levél, ezért nem szakadt meg a tanítás

– tájékoztatott a szóvivő, aki szerint az már most kijelenthető, hogy a fenyegetés mögött nincs valós veszély.

Robbanószert viszont sehol sem találtak, a rendőrség pedig terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt indított nyomozást, miután tegnap még közveszéllyel fenyegetés tényállásáról beszéltek az illetékesek – így magasabb lehet a kiszabott büntetés, illetve a hatóságok is nagyobb mozgásteret kapnak a nyomozásban.

Megszólalt a PDSZ a csütörtöki események kapcsán, kérdéseik és kéréseik vannak a miniszterelnökhöz is.

Cserébe olyan iskolák is voltak, ahol nem kaptak levelet, de az intézmény vezetői mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy átvizsgálják az épületet, így a hatóságok összesen 313 intézményt vizsgáltak át.

