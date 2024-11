„A szörnyeteget etetitek” – nekimehet az EU Kínának

Az Európai Unió szankciók kivetésére készül Kínával szemben, mivel az egyes jelentések szerint fegyvereket szállít Oroszországnak – erről a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) írt. A lapnak három forrás is megerősítette, hogy Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője tájékoztatta az uniós tagállamokat a vonatkozó hírszerzési információkról, és intézkedéseket követelt a jövő heti külügyminiszteri találkozó előtt.

Egy magas rangú uniós diplomata „meggyőzőnek” nevezte a bizonyítékokat, amelyek igazolják a „fegyveres támogatás nyújtását”.

„Most az összes eszközt meg kell vizsgálnunk” – mondta a diplomata, aki utalt arra a lehetőségre is, hogy az unió üzleti, illetve kínai vállalatokra vonatkozó vagyon- és beutazási tilalmakhoz vezető listákat készítsen. Ez a gyakorlatban szankciós listákat jelent, amelyekkel kizárhatnának kínai cégeket az EU gazdaságából, illetve személyek utazását is korlátozhatnák.

Úgy tűnik, erről nem volt szó...

Egy másik forrás szerint az unió válasza Kína reakciójától függ, és a szankciókról szóló vita még korai szakaszban van. A hírszerzési információk részleteibe a források nem mentek bele, de a magas rangú diplomata hivatkozott a Reuters hírügynökség szeptember végén megjelent oknyomozó anyagára. Eszerint az orosz állami fegyvergyártó konglomerátum, az Almaz-Antey leányvállalata, a Kupol Kínában egy új, nagy hatótávolságú harci drónt fejlesztett és tesztelt, és ott tervezi annak tömeggyártását az Ukrajna elleni háborúhoz. A munkába kínai szakembereket is bevontak.

A Reuters szerint a Garpiya-3 (G3) típusú új drón – a Garpiya-1 továbbfejlesztett változata – 50 kilogrammos robbanóanyag szállítására képes akár 2000 kilométeres távolságra is. A Reuters európai hírszerzési forrásokra, a Kupol és az orosz védelmi minisztérium közötti kommunikációra, illetve számlákra hivatkozott. A dokumentumok szerint hét katonai drónt szállítottak Kínából a Kupol oroszországi központjába, Izsevszkbe, köztük két G3 típusút, azonban sem a szállítás dátuma, sem a szállító kiléte nem ismert. Nem derült ki az sem, hogy pontosan hol találhatók a gyártó- és fejlesztési létesítmények Kínában.

Szóba került egy orosz-kínai közös kutatási és fejlesztési központ esetleges létrehozása is a Hszincsiang tartományban található Kasgari különleges gazdasági övezetben. A hírügynökségnek sem a Kupol, sem az Almaz-Antey, sem az orosz védelmi minisztérium nem reagált. A kínai külügyminisztérium viszont azt állította, hogy nem tudnak ilyen projektről, Kínában pedig szigorú ellenőrzési intézkedések vannak érvényben a drónok exportjára vonatkozóan.

A cikk megjelenése után az EU, a NATO és az Egyesült Államok már szeptember végén aggodalmát fejezte ki. Borrell szóvivője szerint az EU elvárja a kínai hatóságok magyarázatát. Ha a jelentések igazak, azok bizonyítják, hogy Kína a hivatalos álláspontjával ellentétben fegyveres támogatást nyújt Oroszországnak. Egy NATO-szóvivő „nagyon aggasztónak” nevezte az információkat. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője közölte, hogy bár közvetlen bizonyíték nincs a kínai kormány részvételére, az azonban felelős azért, hogy kínai vállalatok ne szállítsanak fegyvereket. Az Egyesült Államok saját szankciók lehetőségét is fontolgatja.

A Mediumon megjelent elemzés szerint Oroszország eddig elsősorban iráni gyártmányú Shahed drónokat használt nagy hatótávolságú csapásaihoz. A „kamikaze” drónként is emlegetett Shahed-136 modell különösen fontos eszközük, mivel nagy hatótávolságú és jelentős robbanófej-kapacitással bír. Könnyű anyagokból épült, így alacsony radarjelet biztosít. Azonban a külföldi függőség és a szállítási lánc problémái, valamint az iráni drónok magas költségei kihívást jelentettek Oroszországnak.

Egy alacsonyan repülő Shaded-136 Ukrajnában:

Russian Shahed-136/Geran-2 long-range attack drone makes an ultra low-pass over a residential area in Sumy Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/NPndYIXlw1