A volt brit kormányfővel parolázott Magyar Péter

Magyar Péter szerint minden fenti intézményben örömmel fogadják őket, és felvételeket is készíthetnek. „Ilyen az, amikor egy kormánynak nincs titkolnivalója”, jelentette ki arra utalva, hogy a közelmúltban több hazai gyermekvédelmi intézetbe nem engedték be.

A bejegyzés szerint a tiszás csapat vezető konzervatív politikusok mellett több alkalommal is találkozik az angliai Tisza Szigetekkel és az angliai magyar közösség tagjaival.

Ennek során a Konzervatív Párt Klubjában Magyar Péter megbeszélést folytatott David Cameron korábbi brit miniszterelnökkel és külügyminiszterrel is:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!