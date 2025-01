Annak ellenére nem megy el Orbán Viktor Trump beiktatására, hogy kapott meghívást

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Donald Trump megválasztott amerikai elnök Hszi Csin-ping kínai elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta január 20-i beiktatására, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a The Hill politikai hírportálra hivatkozva.

