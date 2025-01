Jogerősen elítélt bűnelkövetőként lesz Donald Trump az Egyesült Államok elnöke

A republikánus politikus így is az amerikai történelem első olyan elnöke lesz, akit bűncselekményért jogerősen elítéltek, és így kerül az elnöki székbe.

A küszöbön álló elnökségére tekintettel azonban az ítéletnek nem lesz jogkövetkezménye, azaz nem bocsátják próbaidőre, valamint pénz-, sem börtönbüntetést sem kap. A bíró szerint ugyanis az elnöki poszttal járó jogi védelem mindent felülír, mégha ez nem is csökkenti az elkövetett bűnök súlyát.

Ítélet született New Yorkban Donald Trump ellen: a bíróság pénteken bűnösnek mondta ki a január 20-án hivatalba lépő megválasztott elnököt egy felnőttfilmes színésznőnek, Stormy Danielsnek fizetett hallgatási pénz ügyében, adta hírül a BBC, amely „történelmi ügy”-nek nevezi a történteket.

