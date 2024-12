Kárpátalja légterébe is betörtek rakéták

A 24.hu a kárpátaljai karpatalja.hu portálra hivatkozva ír arról, hogy több ukrán megyében is célba vették az energetikai infrastruktúrát az orosz támadások pénteken, a robbanások több nagyvárosban is hallhatóak voltak. A lap cikke szerint Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy Kárpátalja légterét két rakéta szelte át. Mint írta:

az egyiket a kárpátaljai 101-es területvédelmi dandár katonái hatástalanítottak Munkács közelében. Az illetékes szakemberek a helyszínen dolgoznak. A másik rakétát Várkulcsa község közelében lőtték le.