Magyar Péter nem akármilyen ajándékokat adott – képek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

További részleteket is elárult, e szerint az egyik ajándék Liszt Ferenc kottáinak eredeti első kiadása, melyben két zongorára átírt részletet dolgoz fel Wagner Tannhauser és Lohengrin című operáiból. A harmadik kotta szintén egy Liszt Ferenc műhöz kapcsolódik, melynek címe “Revive Szegedin!’ (‘Éledj, Szeged!’). A borítón Szeged város jellegzetes épületei láthatóak az 1879-es nagy szegedi árvízre utaló jelenlettel.

Emmanuel Macron francia elnök gyermekkora óta zongorázik és az egyik kedvenc zeneszerzője Liszt Ferenc. Örülök, hogy a tegnapi tárgyalásunk végén Liszt Ferenchez kötődő személyes ajándékokkal és egy 25 éves Oremus Tokaji Aszúval lephettem meg az elnök urat. A tárgyalás előtt a francia titkosszolgálat belga juhászkutyájának szigorú ellenőrzésén is átesett a csomag.

Azután, hogy csütörtökön Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott, Magyar Péter pénteki Facebook-posztjában számolt be arról , hogy pontosan mivel lepte meg az államfőt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!