Először is, nem tudom, mikor fogok találkozni vele. Mert ő nem mond semmit erről. Több mint négy éve egyáltalán nem beszéltem vele. És, persze, bármikor készen állok erre. Készen állok a találkozóra is – jelentette ki Putyin.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!